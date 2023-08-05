إصابة 4 أشخاص في حادث سير بطريق القاهرة - أسيوط الغربي

أصيب 4 اشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق القاهرة- أسيوط الغربي وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق القاهرة- أسيوط الغربي بالقرب من كمين الطيور بقرية قصر الباسل وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 4 اشخاص مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

طقس شديد الحرارة

ومن جهه اخرى شهدت محافظة الفيوم اليوم السبت طقس شديد الحرارة وبلغت درجة الحرارة العظمى فى المحافظة 39 درجة وترتفع غدا الاحد والاثنين 40 درجة وتعاود الانخفاض بمقدار درجتين ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه القادمة وتنخفض الى 34 درجة يوم السبت 12 اغسطس وترتفع يوم الاحد الى 35 درجة بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 24 و26 درجة خلال هذه الفترة .

كانت المحافظة قد شهدت طقس شديد الحرارة خلال الثلاث اسابيع الاخيرة من شهر يوليو وتراوحت درجة الحرارة بين 39 و42 درجة للكبرى والصغرى وصلت الى 27 درجة مما اضطر شركة الكهرباء الى قطع التيار 3 و4 مرات فى اليوم فى بعض المناطق وقد اصدرت الشركة يوم الاثنين الماضى جدول بالمناطق التى يتم قطع التيار فيها والتى انخفضت الى مرة واحدة لمدة ساعة فى اليوم منذ اول اغسطس .

وبدت الحركة المرورية فى مدينة الفيوم اليوم السبت سلسة فى اغلب شوارع المدينة و عادية فى شوارع السد العالى الجمهورية والحرية بطل السلام وجمال عبد الناصرودار الرماد الجديد و احمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان الحواتم والمسلة وميدان التدريب وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة عادية ولم تشهد اى اختناقات مرورية.