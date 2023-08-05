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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

توفى مواطن بالفيوم وأصيب 7 آخرين في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق الفيوم – القاهرة وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بإنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق الفيوم – القاهرة  بإتجاه القاهرة وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود جثة و7 مصابين وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفى حادث اخر  أُصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة -أسيوط الغربي بنطاق  محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعى  وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

تلقت   شرطة النجدة، بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة-  أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم  ووجود عدد من المصابين وانتقلت اجهزة الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص قبل مدخل قرية  أبو صيرفى نطاق مركز الفيوم  وتبين وجود 5 اشخاص مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعى  وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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