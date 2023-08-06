أحمد شراحيلي يبلغ إدارة الاتحاد السعودي برغبته في الرحيل

أبلغ أحمد شراحيلي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي إدارة النادي برغبته في الرحيل، وذلك عقب خسارة الفريق في مباراة أمس ضد الهلال بالبطولة العربية.

تعرض فريق الاتحاد لهزيمة قاسية بثلاثية مقابل هدف على يد الهلال في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية.

تقدم فريق الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق نجم الوسط سافيتش، ثم أضاف النجم سالم الدوسري الهدف الثاني للزعيم من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 55 من عمر المباراة سجل النجم البرازيلي رومارينيو هدف تقليص الفارق للاتحاد أمام الهلال لتصبح النتيجة 2-1 للهلال.

وتمكن النجم البرازيلي مالكوم من تسجيل أول أهدافه بقميص الهلال والثالث للأزرق في المباراة بالدقيقة 70 من ضربة رأسية رائعة لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

بهذا الانتصار يتأهل فريق الهلال إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية ليستعد لملاقاة الفريق الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي.

شراحيلي يطلب الرحيل عن الاتحاد:

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن إبلاغ اللاعب أحمد شراحيلي إدارة الاتحاد برغبته في الرحيل هذا الصيف، وذلك لعدم قدرته على مساعدة الفريق في ظل الافتقار لمدافعين أقوياء.

ويعاني الاتحاد من ضعف الخط الدفاعي بسبب إصابة أحمد حجازي وبتعاده عن المشاركة، وعدم تمكن الإدارة حتى الآن من التعاقد مع مدافع بديل قوي لسد الفجوة في صفوف الفريق الخلفية.