هدف رومارينيو يُعيد الاتحاد للمباراة أمام الهلال

سجل النجم البرازيلي رومارينيو هدف تقليص الفارق للاتحاد أمام الهلال في مباراة الكلاسيكو الجارية الآن بين الفريقين في البطولة العربية للأندية.

ومازال فريق الهلال متقدمًا على الاتحاد بهدفين لهدف في المباراة المقامة على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية.

جاء هدف الاتحاد عم طريق البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 55 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2-1 للهلال.

وتقدم فريق الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق نجم الوسط سافيتش، ثم أضاف النجم سالم الدوسري الهدف الثاني للزعيم من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: غروهي

الدفاع: زكريا .. شراحيلي .. بامسعود .. الشنقيطي

الوسط: صالح .. كانتي .. كورنادو .. جوتا .. رومارينهو

الهجوم: بنزيما

بينما بدأ الهلال المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: المعيوف

الدفاع: الشهراني، البليهي، كوليبالي، سعود

الوسط: نيفيز، كنو - سالم، سافيتش، ميشيل

الهجوم: مالكوم