أزمة جديدة تطارد توخيل في بايرن ميونخ

يُعاني فريق بايرن ميونيخ الألماني، تحت قيادة المدرب توماس توخيل، من أزمة في مركز حراسة المرمى قبل بداية الموسم الجديد، بسبب إصابة مانويل نوير.

أصيب الحارس الإلماني بكسر في الساق، خلال رحلة تزلج في ديسمبر الماضي، بعد خروج ألمانيا من مونديال قطر2022 .

مانويل نوير

بينما أعلن البافاري في وقت سابق، رحيل حارسه ألكسندر نوبل إلى صفوف شتوتجارت على سبيل الإعارة لمدة عام واحد فقط حتى نهاية موسم 2023-2024؛ وذلك بسبب خروجه من حسابات المدرب توماس توخيل، بجانب رغبة اللاعب في المشاركة بشكل منتظم.

بينما أعلن الفريق الألماني في وقت سابق، رحيل حارسه ألكسندر نوبل إلى صفوف شتوتجارت على سبيل الإعارة لمدة عام حتى نهاية موسم 2023-2024، ويرجع ذلك إلى خروجه من حسابات المدرب توماس توخيل، بالإضافة إلى رغبة اللاعب في المشاركة بشكل منتظم.

أزمة مركز حراسة المرمى في بايرن ميونخ بسبب إصابة مانويل نوير

يضم بايرن ميونيخ بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، ثلاثة حراس مرمى في قائمة فريقه وهم، مانويل نوير ويان سومر وسفين أولريش.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت" العالمية، أن سفين أولرايش سيكون الحارس الوحيد المتاح للمشاركة، في بداية الموسم القادم لدى بايرن ميونيخ بالدوري الألماني.

بينما يريد يان سومر الرحيل، والانضمام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، من أجل ضمان المشاركة في المباريات والحصول على مزيد من الدقائق.

بينما يحل غموض حول موقف قائد الفريق مانويل نوير، بشأن عودته إلى صفوف الفريق، بعد تماثله للشفاء بشكل كامل.

مانويل نوير

مانويل نوير مع بايرن ميونخ

انضم مانويل نوير إلى صفوف الفريق البافاري في صيف 2011، قادمًا من شالكة، وشارك في 488 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 233 مباراة.

فاز بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي 2022-2023، بعد أن تصدر جدول ترتيب المسابقات برصيد 71 نقطة، متفوقًا على غريمه بوروسيا دورتموند وصيف البوندسليجا، بفارق الأهداف فقط.