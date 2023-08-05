علاقة تصلب الشرايين بارتفاع ضغط الدم

تصلب الشرايين هو نوع من أمراض الأوعية الدموية، إذ تتضرر الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين بعيدًا عن القلب (الشرايين) من عوامل مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم والسكري وبعض التأثيرات الجينية، وتتكاثف الشرايين وتصبح متيبسة مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تقييد تدفق الدم إلى الأعضاء والأنسجة الأخرى.

ويمكن أن يؤدي تصلب الشرايين الناتج عن ارتفاع ضغط الدم إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية بسبب انسداد أو تمزق وهناك علاجات فعالة يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الطبيعية، بالإضافة إلى الأدوية التي قد تبطئ تسارع تصلب الشرايين.

وهناك الكثير من العمليات ذات الصلة التي يعتقد أنها متورطة في تطور تصلب الشرايين على الرغم من أن فرط شحميات الدم - الذي يتميز بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم - يعتبر بشكل عام العامل المسبب الرئيسي لتصلب الشرايين ، إلا أن ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) غالبًا ما يلعب دورًا مهمًا في تطوره.

وعلاوة على ذلك، تلعب الكثير من العوامل التي تسبب ارتفاع ضغط الدم دورًا أيضًا في تطوير ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ارتفاع ضغط الدم هو أيضًا عامل رئيسي في:

مرض قلبي.

الموت المفاجئ.

سكتة دماغية.

فشل القلب الاحتقاني.

قصور كلوي (كلوي).