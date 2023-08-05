نبيل نعيم: الإخوان الأب الروحي للجماعات الإرهاب

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن جماعة الإخوان الإرهابية تُعد الأب الروحي للجماعات الإرهاب، ليس فقط على مستوى مصر ولكن في العالم أجمع، متابعا : هناك عناصر إخوانية وقت القبض على سيد قطب، وعند الذهاب لإعدامه كانوا يكبرون، ويصرخون إلى الجحيم يا قطب، عندما شاهد ذلك القيادي شكري مصطفى، كفرهم، فهي جماعة تكفيرية.

جماعة تكفيرية

وأضاف نعيم، خلال حواره في برنامج الشاهد، المذاع على شاشة إكسترا نيوز، أن الإخوان يخترعون في الدين مالم يأتي الله به من سلطان، قائلا: الدين يقول الواحد يقول لا إله إلا الله، الإخوان ممكن يكفروا انسان لمجرد عدم فهمه لمعنى لا إله الإ الله، رغم إن الإسلام لم يقل ذلك، يعني لازم الكل عندهم يكون ابن تيميه من أجل أن يصبح مسلم.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم الثاني من برنامج الشاهد، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويكشف "الباز" في الموسم الثاني ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا؟.