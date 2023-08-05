مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية توقع ١٢ عقداً لتقديم خدمات الدعم والصيانة

وقّعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلال شهرى يونيو ويوليو، ١٢ عقدا لتقديم خدمات الصيانة اليومية لشركات الطيران من مختلف الجنسيات بمحطات الشركة بالمطارات المحلية والخارجية ليبلغ إجمالى عملاء الصيانة اليومية بمختلف المحطات ٨٣ عميلا ومن بينها تقديم خدمات الصيانة اليومية بمحطتى شرم الشيخ والغردقة لطائرات شركات ايروفلوت الروسية وFly Arna الأرمينية بالإضافة إلى خدمة طائرات شركة Salam Air العمانية بمطار برج العرب ومطار الخرطوم وخدمة طائرات الأردنية للطيران بمطارى جدة والمدينة وشركة ITA Airways الإيطالية بمطار القاهرة.

وفى هذا السياق أكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تحرص على تكثيف أنشطة الشركات التابعة وتعزيز الشراكات القائمة مع العملاء من الدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بهدف أداء دور محورى فى صناعة الطيران المدنى على نطاق إقليمى ودولى.

وأكد المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن الأطقم الفنية بالشركة قامت بتنفيذ كشوفات صيانة متنوعة لعدد من طائرات العملاء خلال شهر يوليو. وقال إنه تم تقديم خدمات فنية مختلفة لعدد ١١ طائرة خلال شهر يوليو الماضى جاء على رأسها تنفيذ كشوفات صيانة ثقيلة ودهان لطائرتين تابعتين لشركة Sky One الإماراتية من طرازات إيرباص A330-600 وبوينج B737 كما تم تنفيذ بعض مهام الصيانة لطائرتى شركة النيل للطيران المصرية من طراز إيرباص A320 وصيانة ثقيلة لطائرتين تابعتين للشركة المصرية العالمية للطيران من نفس الطراز.

وأشار إلى أنه تم استكمال كشف صيانة ثقيلة لطائرة شركة Southwind التركية من طراز بوينج B777 ودهان طائرة شركة فلاى بغداد العراقية من طراز بوينج B737، فيما تم تنفيذ بعض مهام الصيانة الدورية لطائرة شركة Fly One من مولدوفا طرازها إيرباص A320 وكشوفات صيانة دورية لطائرة Sky Lebanon اللبنانية من طراز إيرباص A330 وطائرة الخطوط التونسية من طراز ايرباص A320 وهى الثالثة خلال النصف الأول من العام الجارى.