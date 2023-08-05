اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻰ.. وﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﻴﺮان

وزير الطيران يشيد بجهود العاملين ويحثهم على مواصلة التعاون لتعزيز العوائد الاقتصادية ودعم المشروعات التنموية الجديدة

الفريق عباس: تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى بما يناسب القدرات التنافسية فى النقل الجوى

برئاسة الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، انعقدت الثلاثاء الماضى أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران بمقر ديوان عام الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لاستعراض عدد من الموضوعات المهمة؛ والتى جاء على رأسها اعتماد الموازنة التقديرية بشقيها الاستثمارى والجارى للعام المالى 2023/2024.

وخلال الاجتماع تم استعراض خطة التطوير التى تتبناها الشركة الوطنية مصر للطيران وسبل تحديث أسطولها الجوى وآليات تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى والتى تتماشى مع الأهداف التنموية الشاملة لرؤية الجمهورية الجديدة.

وجاء اجتماع القابضة لمصر للطيران استكمالا لانعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات القابضة التابعة لوزارة الطيران المدنى والتى تمت على مدار اليومين الماضيين لكل من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لاعتماد الموازنات التقديرية للشركات واستعراض خطط التطوير الشاملة للمطارات المصرية.

هذا وقد أشاد وزير الطيران المدنى بالجهود الفعالة لجميع الشركات التابعة، وحثهم على مواصلة الجهود المكثفة والتعاون الفعال من أجل تعزيز العوائد الاقتصادية ودعم المشروعات التنموية الجديدة، كما شدد على تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات وضرورة الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل بما يتناسب مع القدرات التنافسية فى مجال النقل الجوى.