رئيس جهاز تعليم الكبار: "15 مليون أمي في مصر"

قال محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن محو الأمية واجب وطني ومسؤولية قومية تتشارك فيها كل الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والإذاعة والتلفزيون.

تعليق من “تعليم الكبار” على محو الأمية.. واجب وطني ومسؤولية قومية:

وتابع "ناصف"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد صلاح، ببرنامج "عامل مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن نسبة محو الأمية تقدر بـ23% في الشريحة العمرية 15 عامًا وأكثر، أي أن هناك 15 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 تعمل على التحرر من هذا الكابوس المرعب.

ولفت أن ملف محو الأمية يحظى باهتمام القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بحث أحد المجندين على الحصول على شهادة محو الأمية، وهذا يأتي من إيمان بأن تأمين الوطن لا يكون فقط بالسلاح ولكن بالعلم أيضًا.

وفي نفس السياق، نوه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، بأن هيئة محو الأمية للمرة الأولى تعمل على محو الأمية في السجون المصرية، في إطار الارتقاء بحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن هيئة محو الأمية تمكنت هذا العام من الدخول لسجن جمصة، وتحرير الكثير من المسجونين من الأمية.

ووجه الشكر للواء خالد فودة الذي سخر كل إمكانات محافظة جنوب سيناء للقضاء على محو الأمية، وتم الإعلان على أن جنوب سيناء خالية من الأمية، خصوصًا أن نسبة الأمية في هذه المحافظة يقدر بـ5%،" وقريبًا سيتم الإعلان عن بعض المحافظات الخالية من الأمية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أعلن عن اهتمام بنشر العلم، خصوصًا في المحافظات الحدودية، لأن تأمين الحدود يكون في المقام الأول بالعلم، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية تختلف من محافظة للأخرى، موجهًا الشكر لمحافظ بني سويف، خصوصًا أنه استطاع أن يخفض الأمية من 44 لـ21.5% خلال أربع سنوات فقط، وهذا إنجاز كبير جدًا.