يترقب جمهور الشياطين الحمر موعد مباراة مانشستر يونايتد الأولى في الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد أولد ترافورد معقل اليونايتد، للموسم الجديد 2023-2024.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة مانشستر يونايتد الأولى في الدوري الإنجليزي:

من المقرر أن يفتتح مانشستر يونايتد الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة وولفرهامبتون المقرر لها يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري 2023، في الجولة الأولى، بعد انطلاق الموسم رسميًا يوم 11 من الشهر الجاري.

تم تحديد موعد مباراة مانشستر يونايتد الأولى في الدوري الإنجليزي لتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادي عشر بتوقيت أبو ظبي.

وفي سياق آخر، يلعب مانشستر يونايتد مواجهة ودية أمام مام فريق أتلتيك بيلباو، غدًا الأحد، على ملعب ستاد أفيفا، في ثامن وديات الفريق الإنجليزي استعدادًا للموسم الجديد من البريميرليج.

حقق مانشستر يونايتد الفوز في 4 مواجهات وخسر في 3 مباريات، ويختتم ودياته أمام أتلتيك بيلباو قبل مباراة ولفرهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في نسخته الجديدة.