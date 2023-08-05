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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الرائد يتلقى خسارة مفاجئة من النجمة قبل بداية الدوري السعودي

الرائد والنجمة
الرائد والنجمة

 خسر فريق نادي الرائد من نظيره النجمة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، في إطار تجهيز الطرفين للموسم الجديد من منافسات الدوري السعودي.

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 الرائد يخسر من النجمة وديًا:

 سجل أهداف نادي النجمة كل من ليو تيليكا وليما ألان وفيصل سعد للأهداف الثلاثة بالترتيب، بينما سجل أهداف نادي الرائد كل من راكان الدوسري وكريم البركاوي.

 يستعد نادي الرائد لمواجهة الاتحاد في الجولة الأولى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتي تجمع الفريقين يوم الإثنين الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري.

 وفي سياق آخر، نجح نادي الرائد في التعاقد مع البرتغالي أندريه موريرا حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد السابق جراسهوبر زيوريخ السويسري، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، بعدما وقع على عقود لمدة موسم مع أفضلية التمديد لموسم آخر.