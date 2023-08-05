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السبت 05 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال السعودي يُغري أوسيمين براتب خرافي

أوسيمين
أوسيمين

 يواصل الهلال السعودي بحثه عن تدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد طالب جورجي جيسوس، المدير الفني، بضرورة التعاقد مع مهاجم قوي.

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 وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن الهلال يضع المهاجم النيجيري فيكتور اوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي، كخيار أول، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

 وأكدت أن الزعيم الآسيوي يرغب في تدعيم هجومه خلال الموسم الجديد، على غرار باقي الأندية السعودية "أهلي جدة والاتحاد والنصر".

 في سياق متصل، أوضح موقع "فوتبول إيطاليا"، أن نابولي يأمل تجديد عقد أوسيمين خلال الأيام المقبلة، لكن الشرط الجزائي يعد عقبة أمام إتمام الأمر.

 وأشار إلى أن إدارة نابولي تحاول وضع 150 مليون يورو كشرط جزائي، بينما يرغب وكيل أوسيمين أن يكون قيمة الشرط الجزائي 110 ملايين.

 وأكد الموقع الإيطالي أن الهلال تواصل مع أوسيمين وعرض عليه مليون يورو كراتب أسبوعي، مما يجعله رقمًا كبيرًا للمهاجم النيجيري.

 وكان أوسيمين قد انتقل لصفوف نابولي في 2020، بعدما دفع الفريق الإيطالي 75 مليون يورو، لينجح اللاعب في التوهج خلال الموسمين الماضيين.

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