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الرئيس السيسي: الاهتمام بصحة المواطن المصري أولوية قصوى
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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وتناول الاجتماع متابعة جهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية، واطلع الرئيس السيسي فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى للمشروعات القومية فى القطاع الصحى ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع، بما فى ذلك مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية فى العالم فى مكافحة السرطان، لتصبح مركزًا عالميًا متطورًا لتشخيص وعلاج الأورام، فضلًا عن مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، حسبما صرح به المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى.

 جهود تطوير إدارة المعامل المركزية

واستعرض الاجتماع جهود تطوير إدارة المعامل المركزية، بالإضافة إلى إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومى باعتباره واحدًا من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، وكذلك جهود وزارة الصحة فى توفير أسرّة الرعايات المركزة وزيادة عددها على مستوى جميع المحافظات

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