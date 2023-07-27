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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يؤكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية مع جنوب أفريقيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس "سيريل رامافوزا"، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، على هامش انعقاد القمة الأفريقية الروسية الثانية بمدينة سان بطرسبرج.

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السيسي يشارك في اجتماع قادة الدول الأفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتي المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن قضايا القارة الأفريقية ذات الاهتمام المتبادل. 

 

من جانبه، أكد الرئيس رامافوزا حرص جنوب أفريقيا على تطوير علاقات التعاون مع شقيقتها مصر، ودفعها نحو آفاق أرحب من العمل المشترك، فضلاً عن مواصلة التشاور مع مصر بشأن القضايا والتحديات التي تواجه أفريقيا، خاصةً في ظل الدور المصري الرائد على الصعيد الأفريقي، وجهودها في دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الأفريقية. 

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت آخر المستجدات والتطورات الإقليمية على المستوى القاري، فضلاً عن أهم تطورات الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم في هذا الصدد تبادل وجهات النظر بين الزعيمين بشأن مستجدات المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة، والتي تضم كلاً من مصر وجنوب أفريقيا في عضويتها.

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