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الخميس 03 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس وزراء اليونان يثمن جهود مصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية

رئيس وزراء جمهورية
رئيس وزراء جمهورية اليونان

ثمن كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، ما تقوم به مصر من جهود لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط، خاصة في ضوء ما تفرضه من أعباء بسبب استضافة ملايين اللاجئين على أرض مصر. 

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قمة مصرية يونانية بين السيسي ورئيس وزراء اليونان بمدينة العلمين الجديدة

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رئيس الوزراء اليوناني يشيد بالدور المصري البارز في مواجهة أزمات وتحديات المنطقة

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوناني ، والرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، وشهدت المباحثات تبادل الرؤي ووجهات النظر تجاه الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في اتساق مواقف الدولتين في منطقة شرق المتوسط، مع تأكيد أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن المباحثات تناولت في ذات السياق عدداً من القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها التبعات العالمية لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن مستجدات الأزمات القائمة في المنطقة، خاصةً ليبيا، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر بدعم المسار السياسي وأهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واستعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها. 

واتفق الجانبان في هذا الصدد على مواصلة التنسيق المكثف لمواجهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام وأمن واستقرار.

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