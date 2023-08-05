مانشستر سيتي لـ برشلونة وباريس: لن نبيع برناردو سيلفا

يعمل نادي مانشستر سيتي على تجديد عقد نجمه البرتغالي، برناردو سيلفا لاعب الفريق السماوي في الميركاتو الصيفي الحالي.



ويملك سيلفا عقدا مع مانشستر سيتي يمتد حتى عام 2025، ذلك وسط اهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه.



أكدت التقارير الصحفية أن مانشستر سيتي أخطر مسؤولي برشلونة وباريس بقرارهم النهائي بشأن بيع سيلفا من عدمه في الميركاتو الصيفي الحالي.



أبلغ مسؤولو مانشستر سيتي، نظرائهم برشلونة وباريس أنه لا توجد لديهم نية بشأن التفاوض على بيع برناردو سيلفا تحت أي ظرف.



ويستعد مانشستر سيتي لتقديم عرض جديد من أجل تمديد عقد سيلفا في أقرب وقت ممكن، لكن سيكون موقف اللاعب حول الاستمرار من عدمه حاسما، لكن النادي السماوي يرفض التفريط فيه.



وكان بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي صرح أنه لا يرغب في استمرار أي لاعب لا يريد البقاء معنا، لكننا بحاجة للحصول على عرض مناسب، نحن لم نتلقى حتى الأن أي عرض، إذا كانوا يريدون شراء سيلفا، سيسافر مسؤولي النادي الراغبين بضمه ويأتون إلى هنا من أجل مقابلة مسؤولي نادينا.

