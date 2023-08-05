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السبت 05 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

السد القطري يتعادل إيجابيًا مع الشرطة العراقي في الشوط الأول

الشرطة العراقي والسد
الشرطة العراقي والسد القطرى

 حسم التعادل الإيجابي في الشوط الأول بين السد القطري والشرطة العراقي في المباراة الجارية الآن على ستاد مدينة الأمير سلطان عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

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السد القطري يٌسجل الهدف الأو في شباك الشرطة العراقي (فيديو)

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تشكيل الشرطة العراقي أمام السد القطري

 استحوذ السد القطري على مجريات الشوط الأول من خلال تنفيذ العديد من الهجمات الفنية والتكتيكية خلال أحداث الشوط الأول بهدف تسجيل الهدف الأول.

 حصل السد القطري على ركلة جزاء في أحداث الشوط الأول، لينفذ أكرم حسن عفيف الكرة ويسددها في شباك الحارس  أحمد باسل في الدقيقة 24.

 ليعود الشرطة العراقي مٌجددًا مرة أخرى ويسجل هدف التعادل من خلال أمير صباح، لاعب الشرطة العراقي، في الدقيقة 32، وجاء الهدف من تسديدة صاروخية سكنت شباك مشعل برشم.

 حاول السد القطري مرة أخرى تسجيل  هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول  ونجح دفاع الشرطة العراقي في المحافظة على مرمى الشرطة العراقي.

 ليعلن حكم المباراة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ستاد مدينة الأمير سلطان عبدالعزيز الرياضية.

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