السد القطري يٌسجل الهدف الأول في شباك الشرطة العراقي (فيديو)

تمكن السد القطري من تسجيل الهدف الأول في شباك الشرطة العراقي في المباراة الجارية الآن على ستاد مدينه الأمير سلطان عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية .

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حصل فريق السد القطري على ركله جزاء في أحداث الشوط الأول ، سدد اللاعب أكرم حسن عفيف الكرة على يسار الحارس ، لتسكن في شباك الحارس .

تشكيل السد القطري لمباراة الشرطة العراقي

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: بيدرو- طارق سلمان - بوعلام خوخي، اوتافيو.

خط الوسط: أحمد بدر سيار - ماتيوس - بلاتا.

خط الهجوم: حسن الهيدوس - بغداد بونجاح - أكرم عفيف.

بدأت مباراة السد القطري والشرطة العراقي في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .