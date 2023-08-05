تحول رقمى كامل بوزارة الأوقاف بالتعاون مع الاتصالات

استقبل أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السبت بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

وخلال اللقاء رحب وزير الأوقاف بالدكتور المهندس عمرو طلعت والوفد المرافق له، مقدمًا شكره وتقديره له على التعاون المشترك بين وزارتى الأوقاف والاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون لم يكن الأول من نوعه بين الوزارتين، وأن التعاون بين الوزارتين ما زال مستمرًا فى مجال التحول الرقمي، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات هى الاستشارى المختص بكل ما يتعلق بالتحول الرقمى فى وزارة الأوقاف، مؤكدًا أنه تم اليوم تشكيل لجنة مشتركة للتحول الرقمى فى جميع مجالات عمل الوزارة.

قدم وزير الاتصالات الشكر لوزير الأوقاف معبرًا عن سعادته بما تنجزه وزارة الأوقاف على صعيد التحول الرقمي، وأن التعاون بين الوزارتين ممتد ومستمر، فى عدد من المشروعات منها مشروع حصر أصول واملاك الدولة؛ موضحا أن الفائدة التى تعود على وزارة الأوقاف وعلى الدولة من جراء نجاح المشروع ضخمة جدًّا، وتعظم من قدرة الأوقاف على إدارة أملاكها وتحقيق أعلى عائد لها، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسفر عن نقلة نوعية فى التحول الرقمى للوزارة، وأنه قد تم اليوم الاتفاق على خطة استكمال جميع جوانب التحول الرقمى بالأوقاف.

حضر اللقاء اللواء عمرو شكرى الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية، والدكتور محمود فخر الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات، والمهندسة راندا صلاح رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمى بوزارة الأوقاف، والدكتور أحمد عبد الرءوف رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، والدكتور هشام الديب رئيس محور التراث الرقمي، والمهندس علاء عبد العزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، ومحمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف، والمستشار أسامة الوردانى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لهيئة الأوقاف المصرية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.