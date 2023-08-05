خطوات يجب اتباعها إذا انقطعت الكهرباء وأنت داخل الأسانسير

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبوع الماضي، في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لمدة ساعة بحد أقصى في 24 محافظة من الساعة 12 ظهرًا، بتطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي.

ويمكن للمواطن أن يعرف بسهولة موعد فصل التيار عنه من خلال مراقبة توقيت الفصل أو عدمه فعلى سبيل المثال إذا تم فصل التيار الساعة 3 ظهرًا على المواطن أن يدرك أن هذا التوقيت سيتعرض لفصل في التيار بشكل يومي في نفس التوقيت لمدة ساعة.

الإجراءات الحكومية نتيجة موجة الحر الشديدة التي اجتاحت أنحاء البلاد، والتي تجاوزت الأربعين درجة مئوية، جاءت مناقضة لتصريح الوزير، مع عودة مسلسل انقطاع التيار الكهربائي لساعات في مختلف المحافظات المصرية، وهو الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين.

لذلك تناشد الدوله دائمآ المواطنين لعدم استخدام الأسانسير فى الموعيد المحددة لانقطاع التيار الكهربائى ، لعدم تعريض حياتهم إلى الخطر، وهو ما أثار تساؤل البعض ماذا تفعل إذا انقطعت الكهرباء وأنت في الأسانسير ، لان في هذه اللحظات يصاب الكثير من الناس بالذعر بسبب الخوف من الأماكن المغلقة، ويزداد الأمر سوءً إذا طالت المدة لساعات طويلة

تستعرض الوفد في السطور التالية ماذا نفعل إذا انقطعت الكهرباء في الأسانسير ونحن بداخله

تجنب الذعر داخل الأسانسير:

عليك أن تعرف أنّ معظم المصاعد تكون آمنة عندما تكون عالقة ولن تتعرض للسقوط الحر كما يتخيل البعض، كما أنّ المصعد غير محكم الإغلاق وهو ما يسمح لك بكمية أكثر من الأكسجين تكون كافية للبقاء في المصعد بأمان، تذكر كل هذا عندما تكون في المصعد حتى لا تصاب بالذعر.

يجب ألا تقلق أيضًا بشأن الوقوع في الظلام محبوسًا داخل المصعد، فـ معظم المصاعد تظل مزودة بالأضواء حتى عند توقفها، وأحيانًا يكون المصعد مزودًا بإضاءة للطوارئ في حال انقطاع التيار الكهربائي، وإذا لاحظت وجود دخان داخل المصعد يمكنك محاولة فتح الباب للسماح بدخول الهواء النقي أو محاولة الهروب، لكن هذا التصرف يمكن أن يؤدي إلى الإصابة، لذلك ما لم يكن الدخان غارقًا وشديدًا، يجب تجنب العبث بأبواب المصعد بأي شكل من الأشكال.

استخدم زر الإنذار:

أول ما يخطر ببالك إذا كان انقطعت الكهرباء وأنت في الأسانسير هو البحث عن زر التنبيه أو الاتصال على اللوحة الموجودة في المصعد، والذي يكون مكتوبًا عليه «مكالمة» أو «إنذار»، أو قد يكون مجرد جرس إنذار أو رمز هاتف، قم بالضغط على هذا الزر لإعلام صيانة المبنى بأنك عالق في المصعد، ويجب أن يكون هناك شخص على الطرف الآخر يمكنه الرد على مكالمتك والحصول على المساعدة لك، إذا لم يكن هناك زر إنذار؛ فقد يكون هناك هاتف طوارئ في المصعد للاتصال للحصول على المساعدة.

ومن المهم أيضًا ألا تضغط على جميع الأزرار في المصعد، وألا تحاول فتح الأبواب أو الهروب لعدم تعريض حياتك للخطر، خاصة وأنّ المصعد يظل عالقًا عادة بين الأدوار، الأمر الذي لا يوفر لك الخروج الآمن.

استخدم هاتفك لطلب المساعدة:

إذا لم يرد أحد على زر الاتصال في المصعد أو الاستجابة لزر الإنذار، فحاول استخدام هاتفك المحمول لطلب المساعدة، عليك التحدث بهدوء مع ذكر اسم المبنى وعنوانه ومكان وجود المصعد في المبنى.

دق على الأبواب طلبًا للمساعدة:

إذا لم يرد أحد على زر الاتصال ولم يكن لديك خدمة الهاتف المحمول، فحاول الطرق على أبواب المصعد للحصول على المساعدة، يمكن أن يؤدي إحداث ضوضاء في المصعد إلى تنبيه شخص ما على الطرف الآخر للحصول على المساعدة، اصرخ بصوت عالٍ لجذب انتباه أي شخص بالخارج.

ابق جالسًا داخل المصعد:

لا تحاول فتح الأبواب أو الصعود من المصعد، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الإصابة ويعرضك للخطر إذا عاد التيار الكهربائي للأسانسير فجأة، بدلًا من ذلك؛ ابق جالسًا على أرضية المصعد، قد يؤدي الوقوف في المصعد إلى الشعور بالقلق والدوار، وحاول أن تشعر بالراحة على الأرض، كما يمكنك استخدم السترات أو الحقائب لدعم نفسك، امسك حقيبتك أو معطفك إذا كان ذلك يساعدك على الهدوء.

مارس تمارين التنفس العميق:

حتى تبقى هادئًا في المصعد قم بممارسة تمارين التنفس العميق، ابحث عن وضع جلوس مريح ثم خذ شهيقًا لأربع عدات من خلال أنفك، أمسكه، ثم اخرج زفيرًا لأربع مرات من خلال فمك، افعل ذلك عدة مرات حتى تشعر بالهدوء والاسترخاء.

تواصل مع الآخرين في المصعد:

إذا كنت عالقًا في المصعد مع أشخاص آخرين، فاسأل عما إذا كان هناك أي شخص يعاني من مشكلة طبية أو حالة طارئة، وتناقش معهم وكن لطيفًا وهادئًا واشرح لهم أنك طلبت المساعدة حتى تحافظ على هدوء الجميع داخل المصعد والتخفيف من حدة التوتر، وإذا كان هناك أي شخص في المصعد يعاني من التوتر أو القلق أو لديه مشكلة طبية، فحاول إبقائه هادئًا.