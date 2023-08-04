بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

حذَّرتْ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع جديد في درجات الحرارة تشهده البلاد بداية من غدٍ السبت، وسيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع ارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة.

النصائح عن ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الأحمال:

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، هناك عدد من النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء، وهي واحدة من الموضوعات التي يكثر البجث عنها في فترات ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، كما أن ارتفاع درجات الحرارة جعل المواطن أكثر استهلاكًا للكهرباء.

إليكم عدد من النصائح عن ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الأحمال:

نصائح عن ترشيد استهلاك الكهرباء:

أولاً) التأكد من إغلاق الأجهزة الكهربائية كافة عند العزم للخروج من المنزل وذلك لتوفير الطاقة.

ثانيًا) التأكد من صحة الأسلاك الكهربائية، حتى تكون مناسبة مع الأحمال الكهربائية العالية.

ثالثًا) التأكد من غلق باب الثلاجة، إذْ إنَّ فتح باب الثلاجة لفترة كبيرة يستهلك الكثير من الكهرباء.

رابعًا) يجب أن تقلل من استخدام الأجهزة الكهربائية كافة في وقت واحد لتوفير الطاقة.

خامسًا) تشغيل استخدام التكييف لوقت قليل لتتحكم في برودة الغرفة.

سادسًا) يجب الابتعاد عن تشغيل السخان الكهربي طوال اليوم.