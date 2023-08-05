أوكرانيا تحذر من مناطق تهديد عسكري قرب البحر الأسود

حذرت أوكرانيا، اليوم السبت، من أن جميع موانئ البحر الأسود الروسية ومياهها "مناطق تهديد عسكري"، حسبما ذكرت صحيفة كييف بوست.

وقالت وكالة الملاحة الأوكرانية في بيان على موقعها الإلكتروني إن التحذير يشمل موانئ أنابا ونوفوروسيسك وجيليندجيك وتوابسي وسوتشي وتامان.

وقالت روسيا وأوكرانيا اليوم السبت إن زورقا مسيرا أوكرانيا مليئا بالمتفجرات استهدف ناقلة وقود روسية ليلا بالقرب من جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، في ثاني هجوم من نوعه خلال 24 ساعة.

وأفاد مسؤولون عينتهم روسيا في شبه جزيرة القرم بأن الهجوم لم يسفر عن إصابات، لكن تم تعليق حركة المرور على جسر القرم وحركة العبارات لعدة ساعات. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

وقال مصدر بالمخابرات الأوكرانية لرويترز إن الزورق المسير كان يحمل 450 كيلوجراما من المتفجرات وأصاب الناقلة سي.آي.جي في أثناء نقلها وقودا للجيش الروسي في المياه الإقليمية الأوكرانية.

وأضاف المصدر “الناقلة كانت محملة جيدا بالوقود لذلك شوهدت ’الألعاب النارية’ من بعيد”.

وتقول كييف إن تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا أمر حيوي لهجومها المضاد بعد الغزو الذي بدأ في فبراير شباط 2022.

وألحق هجوم آخر بزورق مسير على قاعدة بحرية روسية في نوفوروسيسك أضرارا بسفينة حربية أمس الجمعة، وهي المرة الأولى التي تستعرض فيها البحرية الأوكرانية قوتها بعيدا جدا عن شواطئ البلاد.

وكانت الناقلة سي.آي.جي تزود القوات الروسية في سوريا بالنفط، وفقا لفلاديمير روجوف المسؤول الذي عينته روسيا في منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ناقلة الكيماويات والشركة المالكة لها ترانسبتروتشارت، ومقرها سان بطرسبرج، في عام 2019 للمساعدة في تزويد القوات الروسية في سوريا بوقود الطائرات.

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