أوكرانيا تعلن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد، تحذيرًا من غارات جوية روسية، بحسب نبأ عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

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غرفة المحركات في الناقلة "إس.آي.جي" الروسية، أُصيبت بأضرار:

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل البحري والنهري أنَّ غرفة المحركات في الناقلة "إس.آي.جي" الروسية، أُصيبت بأضرار قرب شبه جزيرة القرم، بعد تعرضها لهجوم بطائرة مُسيرة بحرية.

الناقلة "إس.آي.جي" أُصيبت بثقب في غرفة المحركات قرب سطح الماء:

وأضافت الوكالة، في بيان لها، أنَّ الناقلة "إس.آي.جي" أُصيبت بثقب في غرفة المحركات قرب سطح الماء على الجانب الأيمن، بشكل مبدئي نتيجة التعرض لهجوم بطائرة مُسيرة بحرية، وقالت إنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.

وأضافت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أنه لم يتسرب أي مواد من الناقلة التي كان على متنها 11 شخصًا.

وزاد عدد الهجمات في البحر الأسود من الجانبين منذ خروج موسكو الشهر الماضي من اتفاق سمح بتصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية في ظل النزاع بين البلدين.