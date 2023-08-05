السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أوكرانيا تعلن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد

أوكرانيا تعلن حالة
أوكرانيا تعلن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد

 أعلنت السلطات الأوكرانية حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد، تحذيرًا من غارات جوية روسية، بحسب نبأ عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

اقرأ أيضًا..  أوكرانيا تُعلن مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك وتدمير سفينة عسكرية روسية


غرفة المحركات في الناقلة "إس.آي.جي" الروسية، أُصيبت بأضرار:

 وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل البحري والنهري أنَّ غرفة المحركات في الناقلة "إس.آي.جي" الروسية، أُصيبت بأضرار قرب شبه جزيرة القرم، بعد تعرضها لهجوم بطائرة مُسيرة بحرية.

 الناقلة "إس.آي.جي" أُصيبت بثقب في غرفة المحركات قرب سطح الماء:

 وأضافت الوكالة، في بيان لها، أنَّ الناقلة "إس.آي.جي" أُصيبت بثقب في غرفة المحركات قرب سطح الماء على الجانب الأيمن، بشكل مبدئي نتيجة التعرض لهجوم بطائرة مُسيرة بحرية، وقالت إنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.

وأضافت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أنه لم يتسرب أي مواد من الناقلة التي كان على متنها 11 شخصًا.

 وزاد عدد الهجمات في البحر الأسود من الجانبين منذ خروج موسكو الشهر الماضي من اتفاق سمح بتصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية في ظل النزاع بين البلدين.

مواد متعلقة

المالية: منظومة تعاقدات إلكترونية جديدة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية

الصناعة العُمانية تتقدم نحو آفاق واعدة للنمو تحقيقاً لمستهدفات رؤية عُمان 2040

الصين تُرسل مبعوثًا خاصًا للسعودية لحضور مؤتمر أوكرانيا

أوكرانيا تُعلن مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك وتدمير سفينة عسكرية روسية

أمريكا تُطالب روسيا بالتوقف عن استخدام الغذاء "كسلاح" في حرب أوكرانيا

جنوب إفريقيا تُوضح موقفها من الاجتماع المُرتقب في السعودية حول حرب أوكرانيا