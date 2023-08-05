السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ريال مدريد يكشف حقيقة رحيل فلورنتينو بيريز

 فلورنتينو بيريز
 فلورنتينو بيريز

أصدر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي  مساء يوم السبت، بيانا صحفيا عن حقيقة تنحي فلورنتينو بيريز عن منصبه خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضَا ..

txt

نجم ريال مدريد السابق يتغزل في صفقة الفريق الجديدة

txt

ريال مدريد يعاني قبل انطلاق الدوري الإسباني

نشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي  على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا صحفيا  عن  حقيقة تخلي بيريز عن منصبه  قائلا : "رداً على شائعة ظهرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن الرئيس فلورنتينو بيريز يفكر في التنحي كرئيس للنادي ، يود نادي ريال مدريد سي إف أن يذكر ما يلي:

أضاف  البيان الصحفي : "هذه الإشاعات كاذبة قطعاً وهي ناشئة عن مصالح معينة لا علاقة لها بالواقع".

أتم البيان الصحفي  الصادر من قبل ريال مدريد:"  وفي الجمعية العامة القادمة للأعضاء النيابيين لريال مدريد لن يكون هناك بند على جدول الأعمال لمناقشة اسم مدينة ريال مدريد".

وفي سياق مٌتصل، يبحث ريال مدريد خلال الفترة الراهنه على التعاقد مع النجم الفرنسي كليان مبابي  خلال فترة الميركاتو الصيفي .

وسوف تسعى إدارة ريال مدريد  إيجاد خليفة كريم بنزيما بعد رحيله عن صفوف الميرنجي  والتعاقد مع الاتحاد السعودي خلال الفترة الماضية.

مواد متعلقة

حبوب منع الحمل قنبلة موقوتة.. طبيبة نساء تحذر من عواقب التوقف عنها

نجم ريال مدريد السابق يتغزل في صفقة الفريق الجديدة

ريال مدريد يخطط لخطف مبابي بطريقة مختلفة