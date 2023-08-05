ريال مدريد يكشف حقيقة رحيل فلورنتينو بيريز

أصدر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي مساء يوم السبت، بيانا صحفيا عن حقيقة تنحي فلورنتينو بيريز عن منصبه خلال الفترة القادمة.

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نشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا صحفيا عن حقيقة تخلي بيريز عن منصبه قائلا : "رداً على شائعة ظهرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن الرئيس فلورنتينو بيريز يفكر في التنحي كرئيس للنادي ، يود نادي ريال مدريد سي إف أن يذكر ما يلي:

أضاف البيان الصحفي : "هذه الإشاعات كاذبة قطعاً وهي ناشئة عن مصالح معينة لا علاقة لها بالواقع".

أتم البيان الصحفي الصادر من قبل ريال مدريد:" وفي الجمعية العامة القادمة للأعضاء النيابيين لريال مدريد لن يكون هناك بند على جدول الأعمال لمناقشة اسم مدينة ريال مدريد".

وفي سياق مٌتصل، يبحث ريال مدريد خلال الفترة الراهنه على التعاقد مع النجم الفرنسي كليان مبابي خلال فترة الميركاتو الصيفي .

وسوف تسعى إدارة ريال مدريد إيجاد خليفة كريم بنزيما بعد رحيله عن صفوف الميرنجي والتعاقد مع الاتحاد السعودي خلال الفترة الماضية.