نجم ريال مدريد السابق يتغزل في صفقة الفريق الجديدة

أعرب نجم ريال مدريد الأسبق البرازيلي ريكاردو كاكا، عن إعجابه الكبير بصفقة النادي الملكي هذا الصيف، جود بيلينجهام المنضم حديثا للنادي، مؤكدًا أن الجماهير الملكية ستكون سعيدة جدًا بأدائه.

وقال كاكا خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "جود بيلينجهام أحبه، إنه لاعب شاب يتمتع بموهبة مذهلة، وقوي بدنيًا للغاية. إنه دائمًا في موقع جيد على أرض الملعب ويقترب كثيرًا. إلى المرمى. ستكون الجماهير سعيدة للغاية بأدائه ".

بيلينجهام

نجح ريال مدريد في التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعن رأيه في فريق ريال مدريد الحالي، أوضح: "إنه فريق قوي جدًا وشاب وله مستقبل باهر".

وحول مواطنيه البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، أكد: "من الجيد جدًا أن نرى هؤلاء البرازيليين يقدمون أداءً رائعًا في ريال مدريد، أنا أعيش حاليًا في البرازيل وأتابع ريال مدريد كثيرًا.

فينيسيوس جونيور ورودريجو

وتابع: "الكل هنا يهتم باللاعبين البرازيليين، فهم مؤثرون وأنا سعيد لأهميتهم في فريق بحجم ريال مدريد".

وحول كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أكد: "لقد كان مدربي لمدة 6 مواسم، ولديه القدرة على إدارة النجوم والأساطير، لأنها ميزة مهمة يتمتع بها".

زار كاكا مقر تدريب فريق ريال مدريد في الولايات المتحدة، والتقى بلاعبي الفريق، قبل المواجهة الودية بين الفريق الملكي ويوفنتوس الإيطالي.

أنشيلوتي

وكان اللاعب البرازيلي كاكا في الرتب الملكية من 2009 إلى 2013 حتى رحل عن الفريق للدوري الأمريكي.