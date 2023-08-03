ريال مدريد يعاني قبل انطلاق الدوري الإسباني

قبل أيام من انطلاق الدوري الإسباني تحوم الكثير من علامات الاستفهام حول استعدادات ريال مدريد بعد الجولة الأميركية.

حيث يغادر الفريق الملكي الولايات المتحدة بكثير من الشكوك بعد فترة إعداد للموسم الجديد شهدت هزيمتين متتاليتين من برشلونة ويوفنتوس استقبل خلالهما ستة أهداف.

والفوز على مانشستر يونايتد 2-صفر وميلان 3-2 ثم خسر من برشلونة 3-صفر ويوفنتوس 3-1، ليسجل ستة أهداف بينما استقبلت شباكه ثمانية أهداف في المباريات الأربع.

ورغم الأداء الجيد للفريق في بعض الفترات إلا أنه من السهل الوصول لمرماه وتكررت تهديدات المنافسين في ظل هشاشة الدفاع، رغم استمرار نفس الخط الخلفي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 قبل عامين كارفخال وميندي وميليتاو وألابا والحارس كورتوا".

وقال أنشيلوتي عقب الخسارة من يوفنتوس اليوم الخميس: لسنا معتادين على هذه الهشاشة الدفاعية، يجب أن نتحسن دفاعيا، استقبلنا الكثير من الأهداف من هجمات مرتدة، ينقصنا التوازن ويجب أن نصحح الأمور.

لكن المدرب الإيطالي اعتبر مشكلة الدفاع "سهلة"، وأوضح: تراجع الكتلة الدفاعية من الحلول المتاحة، من السهل تحسين التمركز والتركيز.

ويبدو أن الهجوم بحاجة إلى تحسن أيضا بعد تسجيل ستة أهداف من 91 تسديدة على المرمى في المباريات الأربع السابقة.

ورحل الهداف كريم بنزيمة عن صفوف ريال للانتقال إلى الاتحاد السعودي، وترى صحيفة "ماركا" أن المستوى في أميركا يدفع ريال للضغط من أجل حسم صفقة كيليان مبابي في أسرع وقت ممكن في ظل توتر علاقة مهاجم فرنسا بناديه باريس سان جيرمان.

ويبدأ ريال الموسم الجديد بزيارة صعبة إلى أتلتيك بيلباو في سان ماميس في انطلاقة الدوري يوم 12 أغسطس الجاري.