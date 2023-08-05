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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مستقبل سوق الذهب بعد رفع الفائدة وانتهاء مدة الإعفاء الجمركي

سوق الذهب
سوق الذهب

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن الاستقرار الذي يشهده سوق الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة يرجع لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى عدا القيمة المضافة، على الذهب الوارد من الخارج.

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قفزة في أسعار الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم السبت

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أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

وأضاف العمدة في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك القرار أحدث نوعًا من التوازن في العرض والطلب بسوق الذهب، مما أدى إلى تراجع سعره حتى أصبح متناسب مع قيمته الحقيقية، معتقدًا أن الأمور استقرت واتضحت أمام المواطنين.

وأوضح أستاذ الاقتصادي الدولي، أن الارتفاع الكبير الذي شهده سوق الذهب على مدار العام الأخير يرجع لارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا أن استقرار الذهب مرتبط باستقرار سعر الدولار.

واختتم: اعتقد أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% لم يكن له تأثير قوى على أسعار الذهب. 

أسعار الذهب اليوم

عيار 10:- 1029 جنيهًا.

عيار 14:- 1440 جنيهًا.

عيار 18:- 1851 جنيهًا.

عيار 21:- 2160 جنيهًا.

عيار 24:- 2469 جنيهًا.

الجنيه الذهب:- 17280 جنيهًا.

وقية الذهب:- 76773 جنيهًا.

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