قفزة في أسعار الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم السبت

أسعار الذهب.. حالة من الارتفاعات تشهدها أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف التعاملات اليوم السبت في محال الصاغة والاسواق المصرية للذهب، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات ليسجل سعر 2160 بدلاً من 2155، وارتفع سعر عيار 24 بقيمة 6 جنيهات ليسجل سعر 2469 بدلا من 2463 جنيها.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت استقرارًا ملحوظًا على مدار الأيام الماضية، والتي استقرت منذ آخر تراجع في تعاملات الثلاثاء الماضي، حتى تعاملات صباح اليوم السبت.

ويبحث عدد كبير من المتابعين عن معرفة أسعار الذهب بشكل يومي، لذا في السطور التالية نكشف أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم السبت في محال الصاغة والاسواق المصرية، وتعد هذه الخدمة لحظية وبشكل يومي لمساعدة الباحثين عن الذهب للوقوف على أخر المستجدات السعرية للمعدن الاصفر، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

أسعار المشغولات الذهبية بمنتصف تعاملات اليوم السبت

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 منتصف تعاملات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 بقيمة 6 جنيهات ليسجل الآن نحو: 2469 بدلا من 2463 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 بقيمة 5 جنيهات ليسجل الآن نحو: 2160، بدلا من 2155 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بمنتصف تعاملات اليوم السبت 5 أغسطس 2023 بقيمة 4 جنيهات ليسجل الان نحو: 1851، بدلا من 1847 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات السبت 5 أغسطس 2023 بقيمة 40 جنيهاً، ليسجل الآن نحو: 17280 جنيهاً، بدلا من 17240 جنيها.