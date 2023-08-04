أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

انخفضت أسعار الذهب في مصر في ختام بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث شهد المعدن الأصفر تراجعًا كبيرًا في الأسعار خلال الاَونة الأخيرة؛ وذلك بفضل القرارات الحكومية برفع الرسوم عن استيراد الذهب.

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ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار، كما يعتبر الوقت الحالي الأفضل للشراء، سواء للاستثمار، أو للشباب المقبلين على الزواج.

ويبحث عدد كبير من المتابعين عن معرفة أسعار الذهب بشكل يومي، لذا في السطور التالية نكشف أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,449 شراء 2,461 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,245 شراء 2,256 جنيه.

عيار 21

عيار 21 بيع 2,143 شراء 2,153 جنيه.

عيار 18

عيار 18 بيع 1,837 شراء 1,845 جنيه.

عيار 14

عيار 14 بيع 1,429 شراء 1,435 جنيه.

عيار 12

عيار 12 بيع 1,225 شراء 1,230 جنيه.

سعر الأونصة

الاونصة بيع 76,168 شراء 76,524 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بيع 17,144 شراء 17,224 جنيه.

سعر كيلو الذهب

الكيلو بيع 2,449,143 شراء 2,460,571 جنيه.



