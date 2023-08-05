وفاة سباك على يد طالب إعدادي بالشرقية

توفي سباك صحي على يد طالب بالمرحلة الإعدادية، طعنا بسلاح أبيض، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى أبوكبير المركزى، بوصول سباك صحي 17 عاما، مقيم بدائرة مركز أبوكبير، مصابا بجرح نافذ بالبطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا باصابته.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، طالب بالصف الثالث الإعدادى 16 عاما، مقيم بذات العنوان، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الطالب المتهم، والسلاح المستخدم فى الواقعة،

وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.