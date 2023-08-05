هل تقدم مصر أرخص سعر للإنترنت في المنطقة.. تقرير دولي يجيب

نشرت مجلة "تليكيوم ريفيو"، وهي مجلة اتصالات إقليمية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريرًا مفصلا مطلع أغسطس، حول تفاوت أسعار خدمات الاتصالات في المنطقة، وهل تقدم مصر أرخص سعر للإنترنت في المنطقة، وكيف يتم تحديد تسعيرة الإنترنت في العالم.

قال التقرير إن هناك عوامل أساسية تتحكم في تحديد التكلفة الشهرية لخدمات الإنترنت، مثل حجم الاستهلاك، وجودة الشبكات المستخدمة وغيرها، مشيراً إلى أن هناك منافسة قوية بين شركات الاتصالات والإنترنت في المنطقة لجذب العملاء من خلال توفير أفضل الباقات والخدمات على مدار السنة والحفاظ على مستوى مدروس من الأسعار التنافسية وطرح المزيد من الخيارات والتجدد فيها.

وفيما يتعلق بأسعار باقات الإنترنت، جاءت مصر في الفئة الأخيرة ضمن أربع فئات سعرية، الأولى يزيد فيها سعر الاشتراك الشهري عن 100 دولار، والثانية يتراوح السعر بين 60 و95 دولار، ويتراوح سعر الاشتراك الشهري في الفئة الثالثة بين 23 و53 دولار، أم الفئة الرابعة التي تضم مصر فتقل فيها تكلفة الاشتراك الشهري عن 20 دولاراً، وأشار التقرير إلى أن مصر سجلت أقل سعر للاشتراك الشهري في الإنترنت على الإطلاق، حيث يقل سعر باقة الإنترنت الأساسية في مصر عن 5 دولارات.

ذكر التقرير أن اليمن احتلت المركز الأول من حيث متوسط سعر الجيجابايت، والذي بلغ ما أكثر من 16 دولار للجيجابيات، وأن الجزائر كانت من بين الدول الأرخص سعراً بمتوسط 0.43 دولار للجيجابيات، وإذا ما تم حساب سعر الجيجابايت الواحد في مصر، وفقاً لأقل باقة إنترنت، والتي تقدم 140 جيجابايت، بسعر 120 جنيها، نجد أن سعر الجيجابايت داخل هذه الباقة أقل من جنيه واحد أي ما يعادل نحو 0.3 دولار.

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