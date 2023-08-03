إصابة 5 اشخاص فى حادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى

تعرض 5 اشخاص للإصابة، فى حادث تصادم سيارة ملاكى واخرى سوزوكي امام وصله ابو غالب بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها ، وتحرر المحضر اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم امام وصله ابو غالب بطريق مصر الإسكندرية ووجود مصابين

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومه بسيارات الإسعاف ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى بأخرى سوزوكي ، مما أسفر عن إصابة 5 اشخاص ، وجرى نقلهم إلي مستشفى زايد التخصصى ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق اخر

طلبت النيابة العامة بأكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع أحد الأشخاص في حادث تصادم لودر أعلي محور الضبعة بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة. كما صرحت بدفن جثة المتوفي عقب ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالجثة، وكذلك أمرت النيابة بحجز صاحب اللودر ٢٤ ساعة علي ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات حول الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلي محور الضبعة بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين العثور على جثة "ن س م س" 40 سنة، أصل إقامته محافظة قنا، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق اخر

إصابة 7 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالعياط

تعرض 7 اشخاص للإصابة فى حادث تصادم سيارتين أعلي الطريق السريع بالعياط ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، ورفع رجال الإدارة العامة للمرور اثار الحادث لتسيير حركة المرور

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق السريع بالعياط ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومه بسيارات الإسعاف ، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص ، وتم نقلهم إلي مستشفى العياط لتلقى العلاج اللازم ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات