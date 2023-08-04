الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة عامل في حادث سير على الطريق الزراعي بسوهاج

حادث تصادم
حادث تصادم

شهد الطريق الزراعى الغربى بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن التصادم وفاة قائد الدراجة وتم نقل جثته للمستشفى المركزى.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى بين سيارة ودراجة بخارية ووجود متوفى تم رفع أثار الحادث تم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بوجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز حيث تبين أنه أثناء سير سيارة " ميكروباص " قيادة المدعو عبد المجيد ع ع م  29 سنة سائق ومقيم دائرة مركز البلينا إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافه واصطدامه بدراجة بخارية قيادة المدعو محمود م ع ع 38 سنة عامل ومقيم دائرة قسم أول سوهاج.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاه المركزي وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو علي م ع ع  50 سنة موظف ومقيم دائرة قسم أول سوهاج بمضمون ما جاء بالفحص وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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