مفاجأة من الأرصاد الجوية لـ4 مناطق.. سقوط أمطار رعدية خفيفة

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية موجة حارة شديدة، نتيجة تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي، الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في الجو، وبالتالي زيادة الإحساس بالسخونة، كما أنه ومن المتوقع أن يكون تكونات للسحب على أقصي جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- بحيرة ناصر- أبوسمبل)، ومن الممكن ان يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورعديةوذلك حسبما أفادت به الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون هناك مفاجأة للمواطنين في عدد من المحافظات، بخصوص انخفاض درجات الحرارة وتكوين السحابة الشتوية وسقوط الأمطار الرعدية الخفيفة على مناطق عديدة، بالإضافة إلى هبوب ونشاط للرياح والتي تلطف الأجواء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن امتداد ظاهرة الجزام المداري على مناطق متفرقة من جنوب البلاد ما يتسبب تكاثر السحب الركامية خاصة على كلا من "حلايب - شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر"، وأنه من المتوقع تقدم ظاهرة الحزام المدارى خلال الساعات المقبلة، مما يساعد على تتطور السحب الممطرة على مناطق من أقصى جنوب البلدان مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، تعمل على انخفاض الرؤية الافقية، على جنوب البلاد، وذلك نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، القادمة من السودان.

ظاهرة الحزام المداري، هي إحد أسباب سقوط الأمطار خلال فصل الصيف، وهو خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الهوائية الجنوبية الرطبة، ويتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية



تشهد البلاد يومي السبت والأجد المقبلين، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًّا رطبًا على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على الأنحاء كافة.

تتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ويكون هناك تكوين للشبورة المائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.