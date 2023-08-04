الأرصاد: نتأثر بمنخفض الهند الموسمي معظم أيام شهر أغسطس (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه على مدار شهر أغسطس نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي في معظم الأيام، وبالتالي ترتفع نسب الرطوبة بشكل كبير في الجو وأحيانا تتجاوز 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتتجاوز 85 % على القاهرة الكبرى، ونسب الرطوبة لا تتجاوز 30% في جنوب الصعيد نهارا.

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قيمة الحرارة العظمى على القاهرة 35

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "نتوقع أن تكون قيمة الحرارة العظمى على القاهرة في الظل خلال فترة النهار 35 درجة مئوية أما المحسوسة وستكون 38 أو 39 درجة مئوية بسبب نسب الرطوبة في الجو".

أجواء اليوم ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ أجواء اليوم ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وهناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.