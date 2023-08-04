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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ظهير أرسنال الإنجليزي..  محمد صلاح أصعب خصم واجهته  في البريميرليج

محمد صلاح
محمد صلاح

اعترف ظهير أرسنال الأوكراني أولكسندر زينتشينكو بأن محمد صلاح نجم ليفربول أصعب خصم واجهه على الإطلاق.

وقال دون شك ومع احترامي للجميع  يعد محمد صلاح هو أصعب خصم واجهه خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي التي بدأت مع مانشستر سيتي ومستمرة مع الفريق اللندني.

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وأضاف: مع احترامي للبقية، مع احترامي لمحرز الذي واجهته حينما كان في ليستر سيتي، صلاح جناح لا يمكن إيقافه.

وتواجه اللاعبان في 4 مرات سابقة، تعادلا مرة وفاز الأوكراني مرتين، وانتصر المصري في مباراة، سجل خلالها قائد منتخب مصر هدفين.

ولعب صلاح 305 مباراة مع "الريدز" بجميع المسابقات، هز شباك خصومه بـ 186 هدفا وصنع لزملائه 74 آخرين.