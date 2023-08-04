محمد صلاح.. موعد المباراة الأولى للفرعون مع ليفربول بالبريميرليج

يستهل الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، مشواره بالبريميليج الموسم الجديد، بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره تشيلسي، بالجولة الأولى.

تقررَّ إقامة مباراة ليفربول أمام نظيره تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 13 أغسطس الجاري، على ملعب ستامفورد بريدج معقل الريدز فيما تنطلق المواجهة في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي:

تذاع مباراة ليفربول و تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، بشكل حصري.

مواعيد مباريات الدور الأول للريدز..

ـ الجولة الأولى ـ تشيلسى وليفربول ـ الأحد 13 أغسطس.

ـ الجولة الثانية ـ ليفربول وبورنموث ـ السبت 19 أغسطس.

ـ الجولة الثالثة ـ نيوكاسل وليفربول ـ السبت 26 أغسطس.

ـ الجولة الرابعة ـ ليفربول وأستون فيلا ـ السبت 2 سبتمبر.

ـ الجولة الخامسة ـ ولفرهامبتون وليفربول ـ السبت 16 سبتمبر.

ـ الجولة السادسة ـ ليفربول وست هام يونايتد ـ السبت 23 سبتمبر.

ـ الجولة السابعة ـ توتنهام وليفربول ـ السبت 30 سبتمبر.

ـ الجولة الثامنة ـ برايتون وليفربول ـ السبت 7 أكتوبر.

ـ الجولة التاسعة ـ ليفربول وإيفرتون ـ السبت 21 أكتوبر.

ـ الجولة العاشرة - ليفربول ونوتنجهام - السبت 28 أكتوبر.

ـ الجولة 11 - لوتون وليفربول - السبت 4 نوفمبر.

ـ الجولة 12 -ليفربول وبرينتفورد - السبت 11 نوفمبر.

ـ الجولة 13 - مانشستر سيتى وليفربول - السبت 25 نوفمبر.

ـ الجولة 14 - ليفربول وفولهام - السبت 2 ديسمبر.

ـ الجولة 15 - شيفيلد وليفربول - الثلاثاء 5 ديسمبر.

ـ الجولة 16 - كريستال بالاس وليفربول - السبت 9 ديسمبر.

ـ الجولة 17 - ليفربول ومانشستر يونايتد - السبت 16 ديسمبر.

ـ الجولة 18 - ليفربول وأرسنال - السبت 23 ديسمبر.

ـ الجولة 19 - بيرنلى وليفربول - الثلاثاء 26 ديسمبر.