بالأرقام.. كل ما قدمه فرانك كيسية مع برشلونة الموسم الماضي

يستعد نادي الأهلي السعودي لإعلان تعاقده مع النجم الإيفواري فرانك كيسيه لاعب فريق برشلونة الإسباني، ضمن خطة القلعة الخضراء لدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وتوصلت إدارة الأهلي لاتفاق نهائي مع اللاعب حول كافة بنود العقد، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ونستعرض لكم في هذا التقرير كل ما قدمه النجم الإيفواري الدولي بقميص برشلونة خلال الموسم الماضي:

- لعب 28 مباراة

- سجل هدف وحيد

- صنع هدف وحيد

- صنع 8 فرص

- مرر 387 تمريرة صحيحة

- قام بـ 9 مراوغات ناجحة

- أهدر فرصتين محققه للتسجيل

- صد 8 تسديدات خطيرة

- أبعد 11 كرة

- استخلص 8 كرات بالرأس

كيسيه يوقع عقدًا لمدة 3 سنوات مع الأهلي

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن كيسيه وقع على عقدًا لمدة 3 سنوات مع الأهلي حتى 2026، ليصبح 7 صفقات الأهلي لدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري .

وتعاقد الأهلي حتى الأن مع 6 صفقات وهي سميحان النابت وفهد الرشيدي وربيرتو فيرمينو وإدوارد ميندي و رياض محرز وماكسيمان، ليصبح كيسيه الصفقة السابعة هذا الميركاتو.