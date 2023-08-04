جوندوجان يقترب من فسخ عقده مع برشلونة

فجرت صحيفة إسبانيا مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أن الألماني إيلكاي جوندوجان، الذي انضم مؤخرًا لصفوف نادي برشلونة الإسباني، قد يغادر النادي لأنه لم يتم تسجيله كلاعب للفريق مع الدوري الإسباني.

وكان جوندوجان قائد مانشستر سيتي، قد انضم إلى صفوف النادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

جوندوجان

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير نشرته، أنه إذا لم يتم تسجيل نجم خط الوسط الألماني، من قبل النادي الكتالوني قبل انطلاق الدوري، فقد ينتهي عقد جوندوجان خاصة في ظل عدم تسجيله كلاعب جديد، لنادي برشلونة حتى الآن.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه بسبب عدم وجود هامش رواتب للنادي الكتالوني، وهو مرتبط بقوانين اللعب النظيف، لم يُسمح للنادي بتسجيل أي صفقة جديدة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة، قبل 9 أيام فقط من انطلاق بطولة الدوري الإسباني، ويسابق الزمن مع 13 لاعباً فقط مسجلين وقادرين على اللعب، حيث ينتظر "برشلونة" بيع واحد، من الروافع الاقتصادية المخطط لها، للسماح بتسجيل الصفقات الجديدة في الوقت المحدد.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بوجوب تسجيل جوندوجان في الدوري الإسباني قبل 12 أغسطس، وإلا فسيتم إلغاء عقده، وسيكون اللاعب الألماني متاحًا لأي نادٍ حتى نهاية أغسطس، أو إيجاد وجهة جديدة له.

وأضاف التقرير أن الأخبار في برشلونة ليست مطمئنة، رغم تأكيد اللاعب والنادي أن عملية التسجيل تسير على المسار الصحيح، لكن الوقت ينفد قبل بدء المسابقة.

جوندوجان

وذكرت الصحيفة أن عملية بيع عثمان ديمبيلي لباريس سان جيرمان قد تؤدي إلى تغطية هذا الهامش المفروض، لكن صبر جوندوجان بدأ ينفد مع اقتراب منافسة الدوري الإسباني من بدايتها.

نجح لاعب خط الوسط الألماني في تأمين مستقبله من خلال وضع بند في عقده مع الفريق الكتالوني، يسمح له بالمغادرة مجانًا، في حال عدم تسجيل العقد في بيانات الدوري الإسباني، قبل انطلاق الموسم الجديد، بالإضافة إلى حصوله على جميع مستحقاته في السنة الأولى.

وفاز قائد مانشستر سيتي خلال موسم 2022-2023 بالثلاثية التاريخية، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.