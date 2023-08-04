الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أهلي جدة يتوصل لاتفاق مع برشلونة لضم كيسيه

فرانك كيسيه
فرانك كيسيه

توصل نادي أهلي جدة السعودي لإتفاق مع نظيره برشلونة الإسباني حول التعاقد مع الدولي الإيفواري فرانك كيسيه لتدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

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وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات أن الأهلي السعودي توصل لاتفاق شفهي مع برشلونة خلال الساعات الماضية بخصوص ضم كيسيه.

ويحصل برشلونة على 15 مليون يورو نظير انتقال لاعبه إلى الأهلي، بينما سيوقع اللاعب عقداً ينتهي في 2026.

وأضاف رومانو أن الأوراق المتعلقة بانهاء الصفقة بشكل رسمي يتم إعدادها في الوقت الحالي قبل الحصول على توقيع اللاعب بشكل رسمي.

وينضم كيسيه لقائمة صفقات أهلي جدة القوية التي ابرمها خلال الميركاتو الصيفي الجاري وفي مقدمتها رياض محرز وروبرتو فيرمينيو وميندي وساينت ماكسيمان.