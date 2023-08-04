سعيد عبدالعزيز يطالب بإنشاء صندوق الاستثمار للمغتربين ويشيد بمؤتمر المصريين في الخارج

حرص سعيد عبدالعزيز، الأمين العام للمفوضية الأوروبية العربية للمساعدات الخيرية والإنسانية، وأحد رموز الجالية المصرية في روما، على المشاركة في مؤتمر المصريين بالخارج النسخة الرابعة، والذي تقيمه وزارة الهجرة مرة كل عام للتعرف على مطالب المغتربين والجلوس معهم من شتى بقاع العالم.

أبدى “عبد العزيز” في تصريح خاص للوفد، إعجابه لورش العمل والجلسات التي تضمنها مؤتمر المصريين بالخارج النسخة الرابعة، قائلًا: "مؤتمر ناجح وجاد اتاح لعدد كبير من المصريين الحضور والمشاركة لنقل مطالبهم، وانعقاد المؤتمر بشكل منتظم يدل على أن هناك استقلالية بين وزارة الهجرة والمصريين بالخارج ودولتهم”.

تابع الأمين العام للمفوضية الأوروبية العربية للمساعدات الخيرية والإنسانية: "موضوع الاستثمار محتاج إعادة تنظيم ومطلوب رقابة شديدة على الشركات المصدرة للمصريين بالخارج فبعض المستثمرين المصريين أحبطوا بسبب استيراد البضائع المصرية للخارج ووقوفها في الجمارك وغيرها من المشاكل التي تخص تلك النقطة المهمة، أيضًا

محتاجين قوانيين فعالة تلزم أي مصدر باسم مغترب أن يكون تحت شروط ورقابة لصيقة ومؤسسات تكون معروفة بحسن السمعة".

أشار إلى أن مؤتمر المصريين بالخارج هذا العام مميزٌ جدًا لوجود عدد من الوزراء المهمين في الملفات كافة التي يريد أبناء مصر في الخارج المناقشة فيها، مما أدى لثقل المؤتمر، مؤكدًا أن هذا الأمر كنا نفقده في الوقت السابق وخطوة مهمة من الدولة المصرية ووزارة الهجرة تدل على مدى اهتمامهم بملف المصريين في الخارج".

تابع: "سعدت بالحديث عن المشروعات التي تقام في مصر، ولاحظت هذا العام أنه الجميع مهتم ببناء ومساعدة وطنهم، كما سعدت بجلسة رد الشائعات ودور المغترب في ردها والترويج الصحيح لصورة مصر أمام العالم، وهذا أقل شيء يمكن تقديمه للوطن فنحن سفراء مصر بالخارج".

نوَّه أحد رموز الجالية المصرية في روما، إلى ضرورة الاستثمار في الوطن والاستفادة من عقول المصريين في الخارج، قائلًا: "الاستثمار في العقول هو الوسيلة لتنمية المجتمع ماديًّا وتقافيًا ومن النواحي كافة، وقد بدأت وزارة الهجرة في لمس القضايا التي يفكر ويهتم المغترب في الخارج، ولكن يجب على المسئولين عند إطلاق خدمة لهم مراعاه ظروفهم المادية فالكثير من المهاجرين لا يجدون الأموال بسهولة مثل ما يعتقده البعض".

طالب سعيد عبدالعزيز، بضرورة خروج فكرة "صندوق الإستثمار للمغتربين" للنور الذي تم مناقشة السنوات الماضية، لحاجة المغترب له خاصة في تلك الفترة، مؤكًدًا وقوف أبناء مصر بالخارج مع الدولة لتوفير العملة الصعبة للوطن بشكل يناسب ظروف الجميع.

79bb9c79-fd6d-40a1-bf2f-702405f253a8

c83d0154-7197-4d95-a003-301012d05e09