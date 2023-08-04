كوارث الصين تقضي على 147 شخصًا خلال يوليو 

تسببت الكوارث الطبيعية في الصين، في وفاة أو فقدان 147 شخصًا في يوليو، بعد الفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدها شمال البلاد والتي تعد الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عامًا.

أعلنت وزارة إدارة الأحوال الطارئة في الصين، تأثر أفراد بالكوارث الطبيعية المختلفة 16018 مرة، وتوفي 147 شخصًا أو فقدوا بسبب الكوارث، وتم نقل أفراد بشكل عاجل إلى أماكن أخرى 703 آلاف مرة.

هطلت الأمطار في يوليو الماضي بشكل غزير ومستمر في مناطق عدة في الصين، ما أدى إلى فيضانات وإغلاق الطرق ومحاصرة الكثير من المواطنين في بيوتهم.