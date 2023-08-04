نونو سانتوس: "أسعى إلى التتويج باللقب وإسعاد جماهير الاتحاد السعودي"

يتقابل فريقا الاتحاد والهلال السعوديين مساء غدٍ السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية(الجوية).

تصريحات مدرب الاتحاد السعودي قبل مباراة الهلال في ربع نهائي البطولة العربية:

أكد البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، أن مباراة فريقه أمام الهلال السعودي فى ربع نهائي كأس الملك صعبة جدًّا مشيرًا إلى أن سعي النمور للفوز الهدف الأساسي بلقاء الغد.

أشار خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إلى أن : "هدفي منذ بداية انطلاق البطولة التتويج باللقب، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الحصول على أفضل القدرات لدى لاعبي الفريق فى وقت قصير".

اختتم حديثه قائلًا: "سنلعب غدًا من أجل الفوز وإسعاد الجماهير، مباراة الغد ستكون حماسية لجماهير الاتحاد و أشكرهم كثيرًا على دعمهم".