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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسالة ساديو ماني إلي رونالدو بعد التأهل إلي ربع نهائي البطولة العربية

ساديو ماني ورونالدو
ساديو ماني ورونالدو

وجه السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي رسالة خاصة إلي زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تأهل القلعة الصفراء إلي ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال “ البطولة العربية ”.

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وكتب ماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "لنفتح صفحة جديدة.. مبروك لهدفك كريستيانو. دعم المشجعين كان مذهلاً.. إلى الجولة التالية".

 

في سياق متصل أهدى النجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، مواطنه إبراهيما نداي لاعب الزمالك، قميصه الذي خاض به مواجهة الفريقين، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال - البطولة العربية 2023.

تأهل الشباب والنصر ببطاقتي الصدارة والوصافة برصيد 7 نقاط للأول وخمس للثاني بينما ودع الزمالك البطولة لاحتلاله المركز الثالث بأربع نقاط.

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