مواعيد مباريات ربع نهائي البطولة العربية .. والقنوات الناقلة

تنطلق غداً السبت منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد انتهاء مباريات دور المجموعات بتأهل 7 فرق آسيوية اضافة لفريق واحد فقط من شمال افريقيا.

وتأهلت فرق الاتحاد والنصر والهلال والشباب من السعودية اضافة للشرطة العراقي والسد القطري والوحدة الاماراتي والرجاء البيضاوي المغربي الي ربع النهائي.

السد القطري والشرطة العراقي

تنطلق مباراة السد القطري والشرطة العراقي في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

اتحاد جدة والهلال

تترقب جماهير الكرة العربية قمة الاتحاد والهلال والتي تقام في تمام الساعة التاسعة مساء غدً السبت بتوقيت القاهرة ومطة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي.

الرجاء المغربي والنصر السعودي

وتستأنف مباريات ربع نهائي البطولة العربية بعد غدٍ الأحد حيث يلتقي فريقا الرجاء والنصر في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

وتختتم مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للاندية العربية بالمواجهة التي تجمع فريقي الشباب السعودي والوحدة الاماراتي.

وتنطلق مباراة الشباب والوحدة في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد بتوقيت القاهرة ومطة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الملك سلمان للاندية العربية

وتنقل مباريات كأس الملك سلمان للاندية العربية بشكل حصري عبر شبكة قنوات SSC المشفرة.