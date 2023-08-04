إصابة وزير فلسطيني في اعتداء لقوات الاحتلال (شاهد)

أكد مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أنه تعرض للضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أثناء محاولة اعتقاله.

وقال “شعبان” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن الاحتلال يمارس عمليات القتل يوميًا في فلسطين، وما حدث معه يحدث يوميًا بحق كل مواطن ومسؤول فلسطيني.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال لم تتمكن من اعتقالي بسبب فضل والتفاف المقاومة الشعبية الفلسطينية حولي، ووصلتني تهديدات من قبل قوات الاحتلال قبل انطلاق المسيرة، لافتًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قتلت أكثر من ضعفي الحكومة السابقة.

ووصف شعبان الاحتلال بأنه "تنظيم إرهابي يطرد المواطنين من منازلهم"، لافتًا أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن يفقد الشعب الفلسطيني الأمل، وهناك 150 ألف مستوطن مسلح ينتشرون في 89 بؤرة بالضفة الغربية.

وأكمل أن المستوطنين يهددون الفلسطينيين في سلفيت بالطرد من منازلهم.

إصابة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان:

وأصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان برضوض في منطقة البطن والصدر، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، اليوم الجمعة، في بلدة ديراستيا غرب سلفيت، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويأتي ذلك بعد أسبوع من احتجاز القوات الإسرائيلية، الوزير مؤيد شعبان، في قرية دير استيا غربي سلفيت، أثناء مشاركته في المسيرة المنددة بالاستيلاء على الأراضي في البلدة.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان، إن قوات الاحتلال احتجزت الوزير شعبان، أثناء مشاركته في المسيرة المنددة بالاستيلاء على الأراضي في البلدة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين، واعتدت على الطواقم الصحفية ومنعتهم من التغطية.

وكان عشرات الفلسطينيين قد توجهوا إلى بلدة دير استيا غربي سلفيت، وأغلقوا الشارع الرئيس بوجه المركبات الإسرائيلية احتجاجًا على مصادرة المستوطنين أراض في منطقة القعدة شمالي بلدة دير استيا، وإقامة بؤرة استيطانية عليها، حيث وضعوا بيوتًا متنقلة (كرفانات) وحظائر أغنام، وقاموا بشق طريق ترابية للمنطقة، وتمديد شبكات مياه وكهرباء.