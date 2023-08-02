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أستاذ علوم سياسية: القضية الفلسطينية صعبة الحل ولم تعد تهم الشارع والشباب العربي
الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبدالمنعم سعيد: إسرائيل تعود بالزمن لـ 1948 وتخطط للالتهام فلسطين (فيديو)

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم السعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ،  إن الجانب الفلسطيني سئم من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ولذلك بدأت أنشطة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي تستأنف.

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن وجهة  النظر الإسرائيلية للقضية الفلسطينية بدأت تعود مرة أخرى إلى رؤية 1948، الراغبة في إنشاء دولتها من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن هناك خلافا كبيرا في إسرائيل في الوقت الحالي حول القضية الفلسطينية.

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 وأشار إلى أن الانقسام الفلسطيني الفلسطيني ليس انقساما بين فتح وحماس، أو بين قومية وطنية وأيدلوجية دينية، ولكنه انقسام قائم  على خلاف أساسي  حول الاستراتيجية الوطنية وأضاف أن الأهداف واحدة وهي تحرير الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة، ولكن طريقة  تنفيذ هذه الأهداف يؤدي إلى حدوث بعض الخلافات والانقسامات بين الفصائل الفلسطينية.

 ولفت إلى أن مصر قامت بالعديد من محاولات المصالحة، وبعض الدول الاخرى مثل السعودية والجزائر وقطر وأنقرة، ولكن  العلاقات الفلسطينية المصرية هي خاصة بحكم الكثير من الأمور، وهذا يرشح القاهرة للعب دور بارز في إتمام المصالحة.

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