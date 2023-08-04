الجمعة 04 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اعتماد 133 منشأة طبية فى محافظات بالمرحلة الأولى للتأمين الصحي

مشروعي التأمين الصحي
مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة والمسجلة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.

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وأشار بيان الهيئة إلى نجاح اعتماد وتسجيل 133 منشأة صحية تابعة لها بالمحافظات الخمس «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس»، وذلك طبقًا للمعايير القومية للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية2021 GAHAR والمعترف بها عالميًا.

ولفتت الهيئة في بيانها إلى آخر المنشآت التي تم اعتمادها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والتي شملت 5 منشآت صحية بمحافظة الأقصر وهم مركز طب أسرة «أرمنت الحيط» ووحدات طب أسرة «الزناقطة، وزرنيخ، الحليلة، الهنادي»، ومنشآتين صحيتين بمحافظة الإسماعيلية وهم «وحدة طب أسرة السبع آبار»، و«مركز طب أسرة الدكتور محمد إسماعيل»، ليصل بذلك إجمالي المنشآت المعتمدة بمحافظات التأمين الصحي الشامل إلى 76 منشأة معتمدة وفقًا لمعايير القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية.

وتابعت: فيما يخص موقف تسجيل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وذلك كَوْن تسجيل المنشأة يُعد مرحلة أولى لحصولها على درجة الاعتماد، فقد بلغ إجمالي المنشآت المسجلة حتى الآن 57 منشأة صحية، وكان آخر منشأة تم تسجيلها «وحدة طب أسرة عمر بن الخطاب» بمحافظة السويس.

وأوضحت الهيئة، أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

وأردف بيان الهيئة: ساهم تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة في تحسين سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل وصولاً للمعايير العالمية.

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