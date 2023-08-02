محافظ قنا يُوجه بالتنسيق بين الأجهزة لعدم تأخر استلام مشروعات "حياة كريمة"

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم، وتكثيف الجهود وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافى كافة الملاحظات التى تعوق التسليم وبدء التشغيل التجريبى لمشروعات حياة كريمة، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الإنتهاء منها والجارى تسليمها ، والمشروعات التى ما زالت يجري العمل بها، تمهيدا للبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.

الاجتماع الدوري

وترأس المحافظ، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات المتأخرة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة، واللواء أكرم الجوهرى مساعد رئيس اركان حرب القوات المسلحة، والعميد رشاد السيد رشاد رئيس الشعبة الهندسية، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن ، وضباط القوات المسلحة المشرفين على تنفيذ مشروعات المبادرة بالمراكز المستهدفة ، ومسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة، و مسئولي دار الهندسة.

استلام المشروعات المُنفذة

و استعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة ومنها قطاعات " الكهرباء ، الصرف الصحي ، مياه الشرب ، الصحة ، المجمعات الخدمية والزراعية ، الغاز ، الإتصالات ، الطرق ، تبطين الترع ، الوحدات الاجتماعية "، فضلا عن بحث أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، بالاضافه إلى متابعة الموقف النهائي لإستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية ، والتأكيد علي إتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامه ، من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

وشدد المحافظ، على المتابعة اليومية والمستمرة للوقوف علي سرعه الإنتهاء مت كافة الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات.